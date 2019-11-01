01.11.2019 11:04

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri "Yurt Dışı Pazar Destek Programı" hakkında bilgilendirildi.

KOSGEB Kırklareli Müdürlüğünce KTSO konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Oda Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, yönetim kurulu üyeleri ile oda üyesi işletmelerin temsilcileri katıldı.

KOBİ Uzmanı Tuba Yaşar, toplantıda, programın KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırarak uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Yaşar, programdan yararlanmak isteyen işletmelerin başvuru tarihi itibarıyla son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerektiğini belirtti.

İşletmelerin programdan bir kez yararlanabileceğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Proje bazlı bu destek programının süresi en az 6 ay, en fazla 24 ay olarak belirlendi. Toplam destek miktarı 300 bin liradır. Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli olarak uygulanıyor. Personel gideri 100 bin, yazılım ve donanım giderleri 100 bin, tanıtım giderleri 100 bin, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri 150 bin, test analiz ve belgelendirme giderleri 100 bin, hizmet alım giderleri 100 bin lira olarak ayarlanmıştır. İşletmeler 300 bin lirayı tamamlayacak şekilde istedikleri gider kalemlerini seçebilir."

Kaynak: AA