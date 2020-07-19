Yurt dışı hedefini büyüttü Pandemi krizi sonrasında yeniden canlanmaya başlayan ekonomimize paralel olarak Türkiye'nin ilk ve tek elektroterapi cihazı olan Micro Plus'a taleplerde de yoğunluk gözlemlenmektedir.

& ;Firmanın kurucusu Sema Arabacıoğlu, yaptığı açıklamada Micro Plus'a gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan aşırı talep olduğunu, bu nedenle önümüzdeki süreçte siparişleri karşılayabilmek için üretimi artıracaklarını ve özellikle ABD ile Avrupa pazarına yoğunlaşacaklarını belirtti.& ; Halihazırda Avrupa ile Ortadoğu'nun birçok ülkesinde kullanılmakta olan Micro Plus'ın 2020 yılının ikinci yarısında ve 2020'de yeni ülke ve merkezlerde tercih edilmesinin ülkemiz ve firması için büyük bir başarı olacağını vurgulayan Arabacıoğlu, "Micro Plus'ın dünyanın kullandığı yeni nesil elektroterapi cihazı olması için gereken ne varsa yapıyoruz.Talepler arttıkça bu hedefe ne kadar yakın olduğumuzu görebiliyorum" dedi.











Kaynak: Snob Magazin