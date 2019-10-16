16.10.2019 12:50

CNR Holding'in "Ülkelerin Uluslararası Fuar Destekleri Araştırması"na göre, yurt dışı fuarlara en fazla para harcayan ülke Türkiye olarak öne çıkarken, Türkiye'de firmalara yurt dışı fuarlara katılımları için 13 bin 500 dolar ile 65 bin dolar arasında destek sağlayan devlet, yurt içindeki fuarlara katılan firmalara ise 38 bin TL teşvik veriyor.

CNR Holding, dünyada yurt dışı fuarlara verilen devlet desteklerine ilişkin yaptırdığı "Ülkelerin Uluslararası Fuar Destekleri Araştırması"nın sonuçları CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Buna göre, dünyada yurt dışındaki uluslararası fuarlara katılım konusunda en fazla devlet desteği veren ülke Türkiye olurken, yurt içi ve yurt dışı fuarlara verilen destekler de farklılık gösteriyor.

Türkiye'de firmalara yurt dışı fuarlara katılımları için 13 bin 500 dolar ile 65 bin dolar arası devlet desteği sağlanırken, Türkiye'de, yurt içindeki fuarlara katılan firmalara 38 bin TL teşvik veriyor.

Türkiye'yi 13 bin 500 dolar ile Japonya, 5 bin ile 8 bin avro arası destek ile Fransa, 5 bin avro ile Almanya ve 500 pound ile 2 bin pound arası destek ile İngiltere izliyor.

Araştırmada ayrıca 2018 yılında yurt dışı fuarlara katılım desteği için Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın 500 milyon TL olduğu ifade edilirken, başta KOSGEB olmak üzere, URGE, heyetler ve benzer tanıtım çalışmaları ile birlikte bu rakamın 2019 yılında 1 milyar TL'nin üzerine seyredebileceği belirtiliyor.

Yurt dışı fuar katılımlarında, prestijli fuarlar ile birlikte destek tutarının 4 katına kadar çıkabildiği tespit edilen araştırmada Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarların 2 yıldır desteklendiği, bu desteklerin etkin olarak kullanılmasının öneminin vurgulandığı araştırmada ayrıca yurt dışı fuar desteklerinin ihracata katkısının da yetersiz olduğuna dikkati çekiliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, ortaya çıkan rakamlara göre, yurt dışı fuarlara verilen desteklerin yeteri kadar verimli olmadığını söyledi.

Küresel rekabette var olabilmek için başta yurt dışı fuar destekleri olmak üzere tüm desteklerin yeniden ele alınmasında fayda olduğunu belirten Erem, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki firmalara yurt dışı katılımları için yüzde 50, öncelikli ülkelerde yüzde 60, hedef ülkelerde ise yüzde 70 oranında verilen desteğin son dönemlerde yüzde 90'lar seviyesine ulaştığı görebiliyoruz. Yurt içi fuarlara verilen desteğin de hem maddi hem de kapsama alınan fuar sayısı anlamında artırılması gerek. Devletimiz yurt dışı ve yurt içindeki fuarlara katılan firmalarımıza önemli destekler veriyor.

Bu gerçekten de çok kıymetli, ancak yurt içinde yapılan fuarlara verilen desteklerin genişletilmesine ihtiyacımız var. Bu destek hem dünya fuar endüstrisi içerisinde yüzde 1,5'lik payı aşmaya çalışan sektörümüz için hem de yerli firmalarımızın ihracata olan ilgisini artırmak adına çok önemli."

Kaynak: AA