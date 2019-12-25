Yurt Dışı Filistinli Âlimler Derneği Başkanından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

25.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:15

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından düzenlenen "Kudüs'ün Dünü, Bugünü ve Yarını" programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Yurt Dışı Filistinli Alimler Derneği Başkanı Dr. Navvaf Tekruri ve heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Tekruri'ye Erzurum İHH Başkanı Cumhur Hakkı Çankaya refakat ederken, vakıf yöneticileri de ziyarette hazır bulundu.



Konuklarının nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı; Filistin ile sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanında iş birlikleri kurulması ve bağların güçlendirilmesi için Yükseköğretim Kurulunun, (YÖK) Atatürk Üniversitesini görevlendirdiğini belirterek, şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.



Atatürk Üniversitesinde birçok Filistinli akademisyen ve öğrencinin bulunduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, düşünce, fikir ve diyalog anlayışıyla birlikte yaşamı anlamak ve değişimi kolaylaştırmak için Filistinli öğrenciler ile birlikte tüm uluslararası öğrencilere Atatürk Üniversitesi kapılarının açık olduğunu söyledi.



"Kudüs'ten Vazgeçmemiz Söz Konusu Bile Olamaz"



Prof. Dr. Çomaklı: "Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar esnasında Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, Kudüs ile bağımızı güçlendirmemiz noktasında bizlere yol gösterdi. Biz de kardeş ülke Filistin üniversiteleriyle iş birliklerini geliştirmek ve her anlamda destek sağlamak amacıyla ziyaretlerde bulunduk. Son olarak Al Qasimi Üniversitesi ve An Najah Ulusal Üniversitesi ile protokol imzalayarak öğrenci ve akademisyen değişimi gerçekleştirdik. Bu sayede, bugün üzerinde kirli planların yapıldığı bir bölge haline getirilen Kudüs'ü yalnız bırakmamaya gayret gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Zira Müslümanlığın ilk kıblesi Kudüs'ten vazgeçmemiz söz konusu bile olamaz. Bu vesileyle kutsal şehir Kudüs'ü anlatmak için şehrimize gelen Dr. Navvaf Tekruri ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya şükranlarını sunan Dr. Tekruri ise, Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği desteğin Filistinlilere güç verdiğini dile getirerek Erzurum ile karşılıklı yardımlaşma ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini söyledi.



Tekruri : "Filistin'de şu anda da yapılan onca zulme, sindirme hamlesine ve saldırıya karşı dimdik ayakta durarak, bize emanet edilmiş olan ve bütün Müslümanların ortak davası olması gereken Kudüs'e Türkiye ile birlikte sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki birçok müslüman ülke, Türkiye'nin aksine Filistin yerine İsrail'in saflarında yer alıyor. Bu durum da bizleri ziyadesiyle üzüyor. Kudüs'ü anlatmak için geldiğimiz Erzurum'da gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA