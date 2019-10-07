Yurt dışı eğitimi için doğru vize başvurusu yapmanın 5 yolu

07.10.2019 14:58

Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrenciler için en önemli konuların başında vize geliyor. Gidilen ülke, eğitim süresi boyunca kişinin hayatını sürdüreceği yeni yurdu olacağı için ülkeler bu konuda oldukça titiz davranıyor. Kanada'nın son yıllarda eğitim için bile olsa yapılan başvurularda ret verme oranının yüksek olması, öğrencileri tedirgin ederken profesyonel yurt dışı eğitim danışmanlığı firmaları doğru vize başvurusu yapmada öğrencilere rehberlik ediyor.

İşte Kanada da eğitim görmek isteyenlere DinamoEdu yetkililerinin doğru vize başvurusu için verdiği 5 ipucu:

GİDİŞ SEBEBİ

En önemli maddelerden biri de gidiş sebebiniz. Kanada'ya neden gidiyorsunuz? Kanada'ya gitme sebebinizi ve ülkede kalacağınız süre içerisinde neler yapacağınızı en ince ayrıntısına kadar bütün açık yüreklilikle açıklamanız gerekmektedir. Yazacağınız niyet mektubunda düzgün ve açık cümlelerle bu ülkeye gitme sebebinizi belirtmelisiniz.

ALINACAK EĞITIMIN NITELIĞI

Eğitim için neden Kanada'yı tercih ettiğinizi net bir şekilde belirtmenizi istiyorlar. Kendi ülkeniz ya da herhangi bir ülke değil de neden Kanada? Hangi alanda eğitim alacağınız ve bu eğitimin kariyerinize ne şekilde katkı sağlayacağı da önemli. Kariyer planlamanızı net bir şekilde ifade etmelisiniz. Ayrıca eğitim alacağınız kurumun bölgeler ya da eyaletler tarafından verilen DLI (Designated Learning Institute) numarası olması gerekiyor.

MADDI DURUM BEYANI

Kanada'da alacağınız eğitim süresince, başka kaynaklara ihtiyaç duymadan, eğitim masraflarınızı ve yaşamsal maliyetlerinizi karşılayacak meblağın bulunduğu bir banka hesabı gösterme zorunluluğunuz bulunuyor. Tapu, ruhsat ya da herhangi bir mal varlığı beyanı elinizi güçlendirse de hemen nakde dönüştürülemeyeceği için yeterli olmayabiliyor. Hesaptaki bu paranın çabuk ulaşılabilir olması oldukça önemli.

SEYAHAT GEÇMIŞI

İlk defa yurt dışına gidecek kişiler Kanada vizesi alırken daha detaylı bir incelemeye tabi tutulabilirler. Birden bire ve ilk defa Kanada'ya gitme ihtiyacının doğması vize memurlarının kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu yüzden daha önce yurt dışına yaptığınız seyahat geçmişiniz, vize memurlarını ikna etme açısından oldukça etkili olacaktır.

GERI DÖNÜŞ

Normal şartlarda, eğitim programınız sona erdikten sonra vize memurları ülkenize geri dönmenizi bekliyor. Bu yüzden eğitiminiz bittikten sonra Kanada'da neler yapacağınızı ve bu eğitiminin getirilerini detaylı olarak açıklamanız gerekiyor. Eğitim sonrası neler yapacağınızı net bir şekilde ifade edip, varsa somut gerekçelerle açıklamak vize alırken elinizi güçlendirecektir.

Kaynak: Bültenler