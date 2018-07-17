Yurt dışı bağlantılı uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da yurt dışı bağlantılı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 gün önce serbest bırakılan 2 kişi daha tutuklandı.

Piyasa değeri 1 milyar 300 yüz bin lira olan uyuşturucu operasyonunda daha önce mahkeme tarafından serbest kalan 2 kişi kişi savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonda yurt dışından kargo ile gönderilen uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 220 gram kadar ham madde 13 temmuz 2018 tarihinde geçirildi. Uyuşturucunun asıl sahibinin Samsun'da baron tabir edilen Yusuf Taylant güleç isimli şahsa ait olduğu, bu şahsın uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirterek, para karşılığı tuttuğu kişiler aracılığı teslim aldığı, ham maddeyi kullanılabilecek uyuşturucu madde haline getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi. PTT kargosu ile Hollanda'dan gönderilen maddeyi Soner Yanık isimli şahıs almaya gittiği sırada, Samsun Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve İstihbaratta görevli ekipler ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonla Soner Yanık paketi teslim aldıktan sonra gözaltına aldı.

Uyuşturucu ham maddesinin asıl sahibi olduğu öğrenilen isimli Soner Yanık Göktürk isimli şahıs da aynı gün Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Soner Yanık Göktürk'ün kardeşi Kubilay Bolat isimli şahsında olay şüphelilesi olarak gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu ham maddesinden yaklaşık 120 kilo kadar bonzai elde edildiği, piyasa değerinin ise 1 milyar 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Uyuşturucunun yakalanmasında Bogar isimli eğitimli narkotik köpeği görev yaptı.

Operasyon ile ilgili gözaltına alınan Kubilay Bolat,Yusuf Taylan Güleç ve Soner Yanık Göktürk 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildiler. Şahıslar Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.mahkemeye sevk edilen şahıslardan Kubilay Bolat mahkemece tutuklanarak Bafra C Tipi Cezaevine gönderilirken Yusuf Taylan Güleç ve Soner Yanık Göktürk mahkemece serbest bırakılmıştı.

Savcının itirazı üzerine serbest bırakılan Yusuf Taylan Güleç ve Soner Yanık 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen Yusuf Taylan Güleç ve Soner Yanık mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildiler.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan; "Yapılan başarılı operasyonla 120 kilo uyuşturucu maddenin piyasaya sürülerek gençlerimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu"dedi