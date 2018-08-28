Yurt Bülteni -6

Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsün arkasında bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtilirken, sürücü İdris K. gözaltına alındı.

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı. Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dün çekilen görüntülerle

Ramazan SARICI/ŞABANÖZÜ (Çankırı),

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Trabzon'da, Hayrat ve Kadıköy'lü çocuklar birlikte konser verdi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, Nuhoğlu Vakfı tarafından Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ile Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu'nda yer alan 60 çocuk birlikte konser verdi. Nuhoğlu Vakfı tarafından turistik öneme sahip Şelale Restoran'ın bir bölümü de, 2 bin kitaplık kütüphane haline getirildi. Kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan ilk sanat merkezi olan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi ile Kadıköy Çocuk sanat Merkezi Orkestra ve Korosu'nda yer alan 60 çocuk birlikte konser verdi. Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen şenlikte yöresel etkinlikler de yer aldı. Yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikle vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Hayratlı çocukların resim ve müzik alanlarında gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon başlattıklarını söyleyen Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu, "Çocuklarımız sanat merkezinde üflemeli çalgılar, kemençe, tulum, piyano, keman, çello, gitar, bateri ve resim dersleri başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında eğitim görüyorlar. Bugün bizlere çok güzel bir konser verdiler. Bu merkezden ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek yetenekler yetiştirmek arzusundayız. Sanat merkezimizin kurulmasında bizlere destek veren Hayrat Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi, Hayrat Belediyesi, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörlüğü'ne bir kez daha teşekkür ediyorumö dedi.

HAYRAT'A 2 BİN KİTAPLI KÜTÜPHANE

Trabzon Hayrat'ta bulunan ve Nuhoğlu Vakfı tarafından restorasyonu tamamlanan Şelale Restoran'ının bir bölümü de 2 bin kitap ile kütüphaneye dönüştürüldü. Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanede insanlar bir yandan kitaplarını okurken, diğer yandan da çay ve kahvelerini içebilecekler. Turistik değeri de olan şelale restoranın bir bölümünü kütüphane haline getirdiklerini söyleyen Nuhoğlu Vakfı Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu,"Hayrat halkına hizmet verecek kütüphanemizin Hayratımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.ö diye konuştu.

'ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Çocuk Şenliği kapsamında Hayrat'a gelen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise burada yaptığı konuşmada, çocukların eğitimine katkı verilmesi gerektiğini söyleyerek,"Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onlara ne verirsek onlar da bize gelecekte onu verecek. Gelecekte sağlıklı, mutlu, demokratik bir ülke ve çocuklarınızın iyi bir iş sahibi olmasını istiyorsanız, onların eğitimine katkı verilmeli. Tüm dünyada da bilindiği gibi çocukların gelişimlerindeki en önemli katkıyı, sanat, kültür ve spor faaliyetleri veriyor. Bu ülkenin en büyük zenginliği bu ülkenin çocukları. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu unutmadan özgür, kişilikli düşünen insanlar olması için destek ve sahip çıkalımö dedi.

'TÜM İLÇELERİMİZDE BÖYLE VAKIFLARA İHTİYAÇ VAR'

Etkinlikte konuşan Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise tüm ilçelerde Nuhoğlu gibi vakıflara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şunları dedi: "Her sene bir tema ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yapılan bu toplantının bu yıl ki teması sanat ve kültür oldu. Nuhoğlu Vakfının köklerini nasıl unutmadığını gençlerine çocuklarına ve onların eğitimlerine nasıl bugüne kadar katkıda bulunduğunu, sanatı kültürü de ekleyerek, bugün burada kütüphaneyi de açarak nasıl bir gelecek umut ettiğini gördük ve yaşadık. Köklerini unutmayan, tüm ülkesini düşünürken bulunduğu ilçeyi bulunduğu yöreyi de göz ardı etmeyen Nuhoğlu Vakfı gibi vakıflara tüm ilçelerimizde ihtiyaç varö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kafe Kütüphaneden görüntüler

Kafe kütüphane açılışı

Konserden görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

Boyut: 493 MB Süre: 02.33 dk.

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Dolmuş yankesicisi yakalandı

Adapazarı'nda, dolmuşlarda yolcuların cebinden 8 bin lira para çalan yankesiciyi araç kameraları ele verdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne son günlerde dolmuşlarda yolculuk yaparken parası çalınan 4 kişi başvurdu. Polis, araçların güvenlik kameralarını izlediğinde yolcuların parasının H.A.(39) tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi. Yankesici polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Görüntülerde şüphelinin araca binip ilk olarak keşif yaptığı, daha sonra seçtiği yolcunun yanına yaklaşarak yankesicilik yöntemiyle parasını çaldığı görüldü. H.A.'nın yankesicilik için yaşlı kişileri seçtiği, parasını çalacağı kişilere önce yer verip güvenini kazandığı kameraya yansıdı. Ayrıca yankesicinin kıyafetleriyle gizlediği elini yolcuların cebine uzatıp paralarını çalması görüntülerde yer aldı. 4 kişinin cebinden toplamda 8 bin lira para çaldığı belirlenen H.A'nın yankesicilik suçundan 3, yaralama suçundan ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette sorgusu tamamlanan H.A. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası

Asayişten çıkarılması

Detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI

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Lunapark'ta ilginç ölümün nedeni otopsi sonucu belli olacak

Bursa'da lunaparkta bindiği 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi 16 yaşındaki Rümeysa Arslanbuğa'n (16) kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. Hiç bir rahatsızlığı bulunmayan genç kandaki pıhtının atması sonucu ölmüş olabileceği öğrenildi.

Bursa'da bir çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa,geçtiğimiz cumartesi günü oğlu ve lise son sınıf öğrencisi kızı Rüneysa ile Kültürpark'taki lunaparkaa gitti. Burada, kardeşi ile 'ahtapot' adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa rahatsızlandı. Durdurulan ahtopattan indirilen Rümeysa Arslanbuğa çambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuruu kapalı olan Rümeysa ölüme 24 saat direndikten sonra pazar günü yaşamını yitirdi. Talihsiz genç kız aynı gün otopsisinin yapılmasının ardından Merkez Osmangazi İlçesi Güneybayır Köyü'de toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden baba Ahmet Arslanbuğa, kızının hiç bir rahatsızlığının olmadığını söyledi. Arslanbuğa hastanede doktorların kendisine kanda ki bir pıhtının kalbe giden damarı tıkadığını bununda ölümüne neden olabileceğinin söylediğini açıkladı.

Görüntü dökümü

Lunaparktan görüntü

Ahtopotun görüntüsü

Muradiye devlet Hastanesinin görüntüsü

Mehmet İNAN/BURSA

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Derik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildi

Mardin'in Derik ilçesinde bir camiye ilk kez bir kadın ismi verildi. Cevizpınar mahallesinde bulunan Yukarı Mezarlık Camiye, onarımına katkıda bulunan CHP İstanbul 21'inci dönem milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın ismi verildi.

Merkezde 14, köylerde de 92 olmak üzere toplam 106 caminin bulunduğu 20 bin nüfuslu Derik ilçesi Cevizpınar mahallesindeki Yukarı Mezarlık Caminin adı, Hacı Bedia Ayaydın Cami olarak değiştirildi.

Cevizpınar mahallesinde, 1983 yılında, 843 metrekare alan üzerinde kurulan ve 200 kişi kapasiteli Yukarı Mezarlık Camiinin onarımına MÜSİAD üyesi işadamlarıyla birlikte destek veren Derikli Prof.Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın'ın ismi bu camiye verildi.

Cevizpınar mahalle Muhtarı Cahit Çağur, onarımı yapılan caminin mahalleye hem ibadet hem de taziye hizmeti verdiğini belirterek, "Cami, hem ibadet, hem de taziye evi olarak bütün mahalleye hizmet vermektedir ve herkesin ortak malıdır. Cami 1983 yılında mahalle sakinlerince yapıldı. Camimizin tadilatını yapan Prof.Dr. Aydın Ayaydın beye teşekkür ederiz. Camiye, tadilatı üstlenen Aydın Ayaydın'ın annesi Haci Bedia Ayaydın ismini verdik. Yani camimizin ismini değiştirdik" dedi.

Haci Bedia Ayaydın Cami adına dernek kurduklarını belirten mahallelilerden Muhittin Ecer de, onarımda emeği geçenlere teşekkür etti. Haci Bedia Ayaydın Cami İmam Hatibi Abdulhekim Yağdı ise, cami onarımını üstlenen işadamlarına teşekkür ederek, "Camiimize sahip çıkan tüm hayırsever işadamlarımızdan Allah razı olsun. Camiye katkıda bulunan başta Aydın Ayaydın olmak üzere değerli MÜSİAD üyelerine de gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Camii'den dış genel görüntü

-Muhtar Cahit Çağur'un konuşması

-Haci Bedia Ayaydın Camii Dernek Başkanı Muhittin Ecer'in konuşması

-Haci Bedia Ayaydın Camii imamı Abdulhekim Yağdı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -

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Çorumlu çift, biçerdöveri gelin arabası yaptı

Çorum'da Mustafa Yiğit ve Merve Yiğit çifti gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti. Biçerdöver operatörü olan Mustafa Yiğit, eşini baba evinden aldıktan sonra düğünün yapılacağı köyüne biçerdöverle getirdi.

İskilip ilçesinde biçerdöver operatörü olan ve çiftçilik yapan 24 yaşındaki Mustafa Yiğit ile 22 yaşındaki Merve Yiğit geçen Pazar günü düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Çift gelin arabası olarak ise ön camına 'Ömrümün hasadı' yazısı bulunan biçerdöveri tercih etti. Damat beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde Alaca ilçesine giderek Merve Yiğit baba evinden aldı. Düğünün yapılacağı İskilip ilçesi Yalakçayı Köyü'ne 10 kilometre kala ise çift gelin arabası olarak balonlarla süslenen biçerdövere bindi. Ardından düğünün yapılacağı yere bu şekilde konvoy halinde gitti. Biçerdöverde gelin ve damadı görenler ise şaşkınlık yaşadı.

Hayalini gerçekleştiridğini söyleyen damat Mustafa Yiğit, "Ben uzun bir süredir biçerdöver operatörlüğü yapıyorum. Bir gün evlenecek olursam mutlaka biçerdöveri gelin arabası yapacağım diyordum. Tek hayalim buydu. Düğün günü gelip çattığında ise önce bir güzel biçerdöverimi temizledim. Sonra da bir güzel süsledim, ön camına da 'ömrümün hasadı' yazısını ıstım. Alaca İlçesine araçlarla gittik. Gelini aldık köyümüze 10 kilometre kala biçerdövere binip köye konvoy eşliğinde giriş yaptık. Görenler şaşırmadı değil, eşim biçerdöveri gelin arabası yaptığıma çok sevindi. Tabi biraz da korkmadı değil. En çok da ben sevindim. Tek hayalimi buydu onu da gerçekleştirdiğim için mutluyu" dedi. Gelin Merve Yiğit, çok farklı bir gelin arabası olduğunu belirterek "Değişik bir duygu yaşadık. Eşim hayalini gerçekleştirdi. Bende çok sevindim. Eşimi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gelinin biçerdövere binmesi

-Damat ve gelinin biçerdöver ile konvoy halinde köye gelişi

-Damat Mustafa Yiğit'in açıklaması

-Gelin ve damadın fotoğrafları

-Detaylar

(SÜRE: 4 Dk ) (BOYUT: 28.6 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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