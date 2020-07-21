Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle görüntülendi Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle görüntülendi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Sivas'ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde...

Yurt binası yıkıldı, o anlar böyle görüntülendi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversite içerisinde bulunan eski yurt binasının yıkılma anı kameralara yansıdı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan 4 Eylül kız öğrenci yurdu yeni yurt binası yapılınca taşındı. Oldukça eski ve yıpranmış olan yurt binasının yıkımına karar verildi. Ekipler tarafından kırıcı makine ile kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen yurt binası kameralara yansıdı. Görüntülerde kırıcının son vuruşu yaptıktan sonra binanın biranda yıkıldığı görüldü. Öte yandan yurt binasının yıkılışını izleyen çalışanlar ise kaçıştı. Kaynak: İHA