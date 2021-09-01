Yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB KYK yurt başvuruları!

Milyonlarca öğrenci bu kez gözünü Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek olan KYK yurt başvuru tarihleri açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda "Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şehir dışında veya okuldan uzak mesafede ikamet eden vatandaşların tercih ettiği yurtların belirli tarihlerde kayıt dönemi gerçekleştirilmektedir.

Yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK başvuru kayıt tarihleri YKS sınav sonuçlarıyla beraber milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Belirli kriterlere göre yapılacak sıralandırma sonrası asıl adaylar ve yedek sıralar belirlenecek. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurusu 2021 hangi tarihte olacak? Hal böyleyken "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK yurt ve burs başvurularının başlaması bekleniyor.

Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak. Yurt başvuruları ile aynı süreçte burs başvurularının da alınması bekleniyor. Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve KYK'nın resmi hesapları takip edilebilir.

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GSB KYK YURT BAŞVURUSU 2021

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt başvurularının önünde bir engel kalmadı. Akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağı göz önüne alınırsa yurt başvurularının da 13 Eylül'e kadar başlaması bekleniyor. Adaylar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklama sonrası başvurularını yapacaklar.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak.

Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK yurt başvuruları 2019 senesinde 19 Ağustos günü kayıtlarını başlatmış ve 26 Ağustos tarihine kadar devam ettirmişti. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapıldı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.