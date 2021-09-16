Yurt başvuru sonuçları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurt başvuru sonuçları açıklandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlardaki son hazırlıklar tamamlandı. Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller konuldu. Yurtlarda çeşitli noktalara dezenfektan yerleştirilirken, öğrencilere maske temini de bakanlık tarafından sağlanacak.

YURT ÜCRETLERİ 275 TL İLE 450 TL ARASINDA

Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Buna göre öğrenciler, bu yıl 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi. Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 TL ile 615 TL arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 TL güvence bedeli ödeyecek. Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 TL olmak üzere toplam 19 TL beslenme yardımı yapılıyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı

 Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mustafa Demir Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Demet Akalın Kylie Jenner
Spor Ali Koç Mustafa Denizli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Miralem Pjanic Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yurt başvuru sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:04:57. #1.12#