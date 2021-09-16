Yurt başvuru sonuçları açıklandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr" dedi.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri