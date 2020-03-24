Yuri Zhirkov Zenit’le 100. Maçına Çıktı Rus sol bek Yuri Zhirkov, 2016 yılında katıldığı Zenit St. Petersburg’la 100. maçına çıktı. Dinamo Moskova’dan Zenit’e katılan Zhirkov, takımıyla Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazandı. 100 maçta 5 gol ve 13 asistlik katkı yapan veteran sol bekin Zenit’teki en iyi anlarını izliyoruz..

Rus sol bek Yuri Zhirkov, 2016 yılında katıldığı Zenit St. Petersburg'la 100. maçına çıktı. Dinamo Moskova'dan Zenit'e katılan Zhirkov, takımıyla Rusya Premier Lig, Rusya Kupası ve Rusya Süper Kupası kazandı. 100 maçta 5 gol ve 13 asistlik katkı yapan veteran sol bekin Zenit'teki en iyi anlarını izliyoruz.. Kaynak: Dugout