Yürekseven: "Erzurumsporlu olmak ayrıcalıktır"
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Yürekseven: "Erzurumsporlu olmak ayrıcalıktır"

10.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:53
Yürekseven:

Süper Lig'de mücadele eden ve birbiri ardına aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken B.B. Erzurumspor, eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken, itidal ve sağduyu çağrısı tanıdık bir isimden geldi.

Süper Lig'de mücadele eden ve birbiri ardına aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken B.B. Erzurumspor, eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken, itidal ve sağduyu çağrısı tanıdık bir isimden geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bir dönem Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan genç iş insanı Uğur Yürekseven, camiaya seslendi. Yürekseven, "An itibariyle yıkıcı eleştirilerde bulunmak, hiç kimseye fayda sağlamaz. Tam tersine kulübe zarar verir, yıkım etkisi oluşturur. Sakin olmakta ve sağduyu ile hareket etmekte fayda var" dedi.

Erzurumsporlu olmak ayrıcalıktır

B.B. Erzurumspor'un, küme düştüğü sezon da dahil olmak üzere Türk futboluna renk katmış bir camia olduğunu hatırlatan Yürekseven, böylesine önemli bir ayrıcalığa yeniden sahip olmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Fakat bunun yolu yıkacak, yaralayacak ve kulübe zarar verecek eleştirilerden değil, sağduyudan ve sabırdan geçiyor. Ben inanıyorum ki, bu zamana kadar nice badirelerden atlamış olan bu kulüp, bu günleri de geride bırakacak ve bir yıldız gibi yeniden parlayacak" ifadelerini kullandı.

Tutup tutup, yarda bırakmayalım

Sürecin herkese bir sorumluluk ve mesuliyet yüklediğinin altını çizen Uğur Yürekseven, "Mavi beyazlı camia olarak; özellikle de bu süreçte çok daha fazla sorumluluk yüklenmemiz gerekiyor. Gidişatı eleştirelim, ancak yıkıcı olmayalım! Gönül verdiğimiz takımımıza elbette sitem edelim, ama gönül kırmayalım! En önemlisi de, bu sevdayı yüreğinde taşıyan camianın birer parçası olarak kendi içimizde dahi karşı karşıya gelmeyelim. Paydamız aynı, hedefimiz ortak. Dolayısıyla bugüne kadar tuttuğumuz ve tutmaktan da gurur duyduğumuz takımımızın ve kulübümüzün elini, uçurumun kenarında bırakmayalım. Çünkü bizim sevdamız bunu gerektirir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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