Yürekleri rengarenk

İzmir'de Buca Belediyesinin sosyal yardım programına alınan iki kuzen, "Saksılarınızı boyayıp size hediye edersek sosyal yardımı kabul ederiz" önerisinde bulundu.

İzmir'de Buca Belediyesinin sosyal yardım programına alınan iki kuzen, "Saksılarınızı boyayıp size hediye edersek sosyal yardımı kabul ederiz" önerisinde bulundu. Ela ve Cansın isimli kuzenler, rengarenk boyadıkları saksıları belediyeye teslim ederek harçlıklarını kazandı.

İzmir Buca'da yaşayan Cansın Erilgin (12), ocak ayında annesini kaybetti. Cansın Erilgin, annesini kaybetmesinden sonra oğlu ve kızı Ela Göknar (10) ile yaşayan halası Neslihan Erilgin (37) ile yaşamaya karar verdi. Buca Belediyesinin sosyal yardım programına alınan Ela ve Cansın, buna karşılık belediyenin saksılarını boyama önerisini sundu. Belediyeden gelen onayın ardından kolları sıvayan iki kuzen, şimdiye dek 16 adet saksıyı rengarenk boyayarak belediyeye teslim etti. Karşılığında harçlıklarını kazanan kuzenler, "Bir aydır saksıları boyuyoruz. Boyama yapmayı çok eğlenceli buluyoruz. Kendi harçlığımızı bu şekilde çıkarmak istedik" dedi.

"Karşılıksız bir yardımı kabul etmediler"

Neslihan Erilgin ise, "Oğlum, kızım ve yeğenim ile birlikte yaşayıp birlikte mücadele ediyoruz. Cansın, ocak ayında annesini kaybetti. Tabii ki babası var ama benim kızımla kardeş gibi büyüdükleri için onu bırakmadık. O da benim kızım oldu. Bu süreçte Buca Belediyesi, sosyal yardım programı kapsamında bize destek olmak istedi ama kızlar karşılıksız bir yardımı kabul etmedi. Kızlar evde zaten sürekli boyama yapıyorlardı. Park ve bahçelere boyama yapmak istediler. Hem bahçeler güzelleşsin hem de kızlar harçlıklarını kazansın istedik. Bu şekilde böyle bir projeye girmiş olduk. 16 adet saksı, kızlar tarafından boyanarak belediyeye teslim edildi. Şimdi başka saksıları da boyuyorlar. Ben yaklaşık 10 yıldır çocuklara hem anne hem de babayım. Yeğenime de ben bakıyorum. Onlara yardımlaşmanın güzelliğini her zaman öğretmeye çalışıyorum. Bu şekilde emek vererek harçlıklarını elde etmeleri her zaman önemli. Çünkü onlar geleceğe hazırladığımız kız çocuklarımız. Çocuklar boyama yaparak hem kafalarını dağıttı hem de harçlıklarını kazandı" ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu onlara"

Neslihan Erilgin, kızı Ela Göknar ve yeğeni Cansın Erilgin ile birlikte Buca Belediyesini ziyaret de etti. Kendilerini karşılayan Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, "Yetenekli arkadaşlarımıza ufak da olsa bu şekilde destek olmuş olduk. İnşallah gelecekte daha güzel işler yaparlar. Ürünlerden çok memnunuz. Saksılar, şu anda belediyede sergileniyor. Cansın ve Ela, boş vakitlerinde üretime katkıda bulundular. Ne mutlu onlara" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı