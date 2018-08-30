Trafik Kazası Sonrası Ölen 8 Aylık Hamile Kadın, Kucağında Bebeğiyle Gömüldü

Karaman'da trafik kazası sonucu yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilen Tuğba Özköylü (25), evine geldi. Evine geldikten yarım saat sonra fenalaşan Tuğba Özköylü, çağırılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEK DE KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadın yolda yaşamını yitirdi. Doktorlar anne karnındaki bebeği kurtarabilmek için anneyi hemen ameliyata aldı ancak bebek de kurtarılamadı.

BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan anne ile bebeğinin cenazesini, yapılan otopsinin ardından teslim aldı. Konya'nın Çumra ilçesine getirilen cenazeler, öğle namazını müteakip Ulu Camii'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. Bebeğin, annesinin kucağında toprağa verilmesi ise yürekleri dağladı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ

Kazada sonra karı-koca Konya'da ayrı hastanelerde tedavi görüyordu. Kazada sol kolu kırılan Bünyamin Özköylü, hasta yatağından kalkarak durumunu merak ettiği hamile eşini görmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti. Burada bir süre eşiyle görüşen Bünyamin Özköylü, daha sonra hastaneden ayrıldı.

EŞİYLE SON FOTOĞRAF KARESİNDEKİ DETAY YÜREK BURKTU

Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf karesinde çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Bünyamin Özköylü'nün eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olacağı öğrenildi.