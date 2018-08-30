Trafik Kazası Sonrası Ölen 8 Aylık Hamile Kadın, Kucağında Bebeğiyle Gömüldü
Karaman'da trafik kazası sonucu yaralanan 8 aylık hamile kadın, taburcu edildikten sonra karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti. Genç anne, ameliyatla karnından alınan bebeği ile beraber defnedildi.
Karaman'da trafik kazası sonucu yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilen Tuğba Özköylü (25), evine geldi. Evine geldikten yarım saat sonra fenalaşan Tuğba Özköylü, çağırılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BEBEK DE KURTARILAMADI
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadın yolda yaşamını yitirdi. Doktorlar anne karnındaki bebeği kurtarabilmek için anneyi hemen ameliyata aldı ancak bebek de kurtarılamadı.
BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Yakınları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan anne ile bebeğinin cenazesini, yapılan otopsinin ardından teslim aldı. Konya'nın Çumra ilçesine getirilen cenazeler, öğle namazını müteakip Ulu Camii'de kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. Bebeğin, annesinin kucağında toprağa verilmesi ise yürekleri dağladı.
TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞLERDİ
Kazada sonra karı-koca Konya'da ayrı hastanelerde tedavi görüyordu. Kazada sol kolu kırılan Bünyamin Özköylü, hasta yatağından kalkarak durumunu merak ettiği hamile eşini görmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti. Burada bir süre eşiyle görüşen Bünyamin Özköylü, daha sonra hastaneden ayrıldı.
EŞİYLE SON FOTOĞRAF KARESİNDEKİ DETAY YÜREK BURKTU
Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf karesinde çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Bünyamin Özköylü'nün eşinin ölümünde ihmal olduğunu ileri sürerek hastaneden şikayetçi olacağı öğrenildi.
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çok üzüldüm ya kim bilir o annenin ne hayalleri vardı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hastane yapmakla işler düzelmiyor siz istediğiniz kadar modern Hastane yapın ama personel hain ve gaddar olduktan sonra Sağlık sistemi düzelmez Hastane Personelleri Millet Vekili gibi dokunulmazlıkları var Tabipler Odası Teröristlerin eline geçmiş Sabotaj yapan yapana burada ideolojik kafalar olduğu sürece daha çok ölümler ihmaller olur Devlet gücünü yasalarla göstermeli ihmalkarlar cezalandırılmalı yoksa Millet kendi adaleti sağlamaya çalışırsa Ülke başka yerlere giderCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Anne bebeği ile bebek anne ile mekanları cennet olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kimi kime şikayet ediyosun kardeşim hele birde üniversite hastanesiyse hiç bir hakkın yokmuş benim başıma geldi allah sabır versinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Allah sabır versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır