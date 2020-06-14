Yürekleri ağza getiren kaza kamerada.
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Yürekleri ağza getiren kaza kamerada.

14.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:47

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada...Yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada motosikletten düştü, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ucuz atlatılan kaza anı araç içi kamerasına yansıdı

TOKAT - Tokat'ta, yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada yere düşen motosikletlinin arabanın altında kalmaktan son anda kurtluğu anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı Gaziosmanpaşa Lisesi karşısında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Bulvardan şehir merkezine seyir halinde olan motosiklet sürücünün önüne park halinde olan bir minibüsün arasından aniden yayalar çıktı. Motosikletli genç yolun karşısına geçme isteyen anne ile çocuğuna çarpmamak için manevra yapınca dengesini kaybederek yere düştü. Aynı yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ise önünde yere düşen şahsa çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Her iki araç sürücüsünün de hızlı olmaması büyük bir kaza yaşanmasını önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç çevredekilerin yardımı ile ayağa kalkarak yoluna devam etti. Yaşanan kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada.

Kaynak: İHA

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