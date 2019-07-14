Yürek Yemiş 1 Milyon İnsan, 51. Bölge'yi İstila Ederse Ne Olur?

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, yarım milyondan daha fazla insan Nevada bölgesinde bir araya gelip 51. Bölge'ye akın edecekler. 51. Bölge bildiğiniz gibi ABD'nin gizli askeri deneylerini yürüttüğü öne sürülen bir askeri üs. Aynı zamanda bölgeyle ilgili uzaylılara dair birçok komplo teorisi de bulunuyor.

Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle, 835.000'den fazla insan Facebook'ta düzenlenen '51. Bölge'ye akın edin, hepimizi birden durduramazlar' isimli etkinliğine başvurdu. Bir o kadarı da 'ilgileniyorum' seçeneğini seçti. Amargosa Vadisi'nde başlayıp Las Vegas'a doğru ilerleyecek etkinliğin başlangıç tarihi 20 Eylül 2019 olarak belirlendi. Etkinliğe buradan ulaşabilirsiniz.

ABD hükümeti başlarda 51. bölgenin var olduğunu bile yalanlıyordu. Ancak daha sonra CIA'in de onayıyla bölgenin varlığı onaylanmış oldu. 51. Bölge, uzun zamandır Nevada eyaletinin en turistik bölgelerinden biri fakat bölgede çok fazla ileri gider ve uyarı tabelalarıyla karşılaşırsanız oradan uzaklaşmanız gerekiyor demektir. Zira bir adım bile atsanız veya masum bir manzara fotoğrafı bile çekseniz hapse girebilirsiniz.

Washington Post gazetesine konuşan Hava Kuvvetleri sözcüsü Laura McAndrews, yetkililerin bu etkinliğin farkında olduklarını belirtti. Eğer insanlar gerçekten böyle bir olayı gerçekleştirirse yetkili mercilerin tutumu ne olur diye sorulduğunda McAndrews, "51. Bölge, ABD Hava Kuvvetleri için bir antrenman bölgesi ve ABD silahlı kuvvetlerini eğittiğimiz bölgeye gelmeye çalışan herhangi birini bundan zevkle vazgeçiririz" dedi.

Bilgilerden ve açıklamadan anlayacağımız kadarıyla 51. Bölgeye adım dahi atmaya çalışan biri ya hapse atılacak ya da vurulacaktır. Eğer olay gerçekleşirse ABD hükümetinin 1 milyona yakın insanı vurması veya tutuklaması biraz gaddarca olabilir ancak Hava Kuvvetleri sözcüsünün açıklaması gayet net. Her halükarda, gizemlerle dolu bu askeri üssün halka açılmayacağı kesin.