Yürek sızlatan görüntü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yürek sızlatan görüntü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi yürekleri sızlattı.

Yürek sızlatan görüntü
15.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:59

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi yürekleri sızlattı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor.

Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa'ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık bir haftadır ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.

Evladının kokusuna hasret kalıp sarılmayı hayal ettiğini aktaran Erdal Dalar, "İnsanlar ne olur artık 'bize bir şey olmaz' demeyip tedbirlerini alsınlar. Korona virüsü artık hayatımızın ne yazık ki bir parçası haline geldi. Sokaklarda maskesiz insanları çok görüyorduk. En sonunda bize de bulaştı ve ben günlerdir kızıma sarılamıyorum, kokusunu özledim. İnşallah en kısa sürede yeniden sarılacağım" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Niran Ünsal Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Adem Büyük Arda Turan Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Yürek sızlatan görüntü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 12:00:49. #1.14#
title