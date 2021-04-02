Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi
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Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | Güncel

Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanması nedeniyle hayatını kaybeden otizmli sporcu Uğur Efe Aydoğan annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr.

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Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanması nedeniyle hayatını kaybeden otizmli sporcu Uğur Efe Aydoğan annesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özel bir hastanede Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Aliye Aydoğan 22 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Aydoğan'ın geçen çarşamba günü beyin ölümü gerçekleşti. Aydoğan'nın cenazesi Gürses Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alanya'nın kırsalındaki Dönme Mevkii'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda meslektaşının yanı sıra, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gökhan Aydoğan ise eşinin tabunun basından bir olsun ayrılmaz yakınları ise göz yaşlarına hakim olmadı.

Dr. Aliye Aydoğan'ın 2 Nisan Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verilmesinde yürükleri burkan tesadüf yaşandı. Aliye Aydoğan'ın 17 yaşında otizmli oğlu Uğur Efe Aydoğan'ın birçok başarılara imza attığı ve son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi 2. Bölge Şampiyonası'nda Altın Madalya kazandığı öğrenildi.

Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi
Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi
Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi
Yürek burkan tesadüf... Otizmli sporcunun annesi, Dünya Otizm Farkıdalık Günü'nde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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