Yürek burkan acı haber! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek vefat etti
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Yürek burkan acı haber! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek vefat etti

Gece yarısı yürek yakan bir olay oldu. Bolu'da bir anne ve 10 aylık bebeği bir apartmanın 5. katından düştü. Anne ve bebeği misafirliğe gittikleri evde hayatını kaybetti.

Yürek burkan acı haber! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek vefat etti
20.07.2020 08:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:34

Bolu'da gece saatlerinde 2 vefat haberi geldi. Anne ve bebeği apartmanın 5. katından düşerek hayatlarını kaybetti. Ayrıca bebeğin 4 ay öncesinde kendi evlerindeki balkondan aşağı düştüğü, sonrasında uzun süre tedavi gördüğü ve ardından da iyileştiği öğrenildi.

ANNE VE BEBEK 5. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜLER

Bolu'da, Songül Can (33) ve 10 aylık bebeği Yaprak, ziyaret için gittikleri yakınlarının oturduğu binanın beşinci katından düştü. Anne ve bebeği hastanede yaşamını yitirirken, bebeğin 4 ay önce de evlerinin 2. katından düştüğü ve uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434. sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce oturdukları evin 2. katından düştü. Bir de 5 yaşında çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, tedavinin ardından dün taburcu oldu. Can çifti, bugün pazar günü bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Songül Can iddiaya göre çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Songül Can ve 10 aylık çocuğu Yaprak Can, bir süre sonra binanın beşinci katındaki balkondan düştü.

BEBEK ÖNCEDEN DE FARKLI BİR APARTMANDAN DÜŞMÜŞTÜ

Can ailesinin Mudurnu ilçesinde oturduğu, 4 ay önce bebeğin evlerinin ikinci katındaki pencereden düştüğü iddia edilirken, ağır yaralanan bebeğin 4 aydır yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Bebeğin dün taburcu olmasının ardından ailenin akrabalarının evine geldiği belirtildi.

VATANDAŞLAR HEMEN AMBULANSI ARADI

Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül Can ve bebeği olduğunu görünce koşarak olay yerine geldi. Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Songül Can ve talihsiz bebeği Yaprak Can, hastanede yaşamlarını kaybetti.

SAVCILIK İNTİHAR OLASILIKLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Annenin intihar etmek için bebeği ile birlikte balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA

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