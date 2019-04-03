Yüreğir ve Tufanbeyli'de Oylar Yeniden Sayılacak

ADANA'da CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Yüreğir ve Tufanbeyli ilçelerinde oylar yeniden sayılacak.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yüreğir'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Fatih Kocaispir 103 bin 646, CHP'nin adayı Kamuran Karaca 99 bin 988 oy aldı. Tufanbeyli ilçesinde ise yine kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Remzi Ergü 5 bin 500, CHP'nin adayı Ahmet Aktürk ise 5 bin 455 oy aldı. CHP İl Başkanlığı, her iki ilçede de oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurullarına itirazda bulundu. Kabul edilen itirazlar neticesinde Tufanbeyli'de oylar sayıma başlanırken, Yüreğir'de ise yarın saat 10.00'da başlanacak. CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, "İl avukatlarımız sayımın başlayacağı saate kadar gece boyunca oy torbalarının başında nöbette olacaktır. Halkımızın iradesinin gerçek anlamda tecellisi için verdiğimiz bu mücadelede yurttaşlarımızın kullandığı her oya sahip çıkacağız. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerini kullandı. - Adana

Kaynak: DHA