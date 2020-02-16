Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi için imzalar atıldı

16.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:08

Yüreğir Belediyesi'nce hazırlanan 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazandı.



Valilik Toplantı Salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen törende Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu projenin destekleme protokolünü imzaladı.



Proje kapsamında Yüreğir'de dezavantajlı durumdaki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri verebilen, onların sosyal odaklı girişimcilik faaliyetlerine ücretsiz destek sağlayan bir "Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' kurulacak.



Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezine mutfak, tekstil ve seramik üretim atölyelerinin kurulacağı proje ile gençlere ve kadınlara sosyal girişim ve sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler verilerek, iş piyasasında ihtiyaç duyacakları sosyal girişimcilik becerilerini kazanmaları sağlanacak.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurulacak atölyelere üretim yapma imkanı da vereceklerini belirterek, "Atölyelerimizde verilecek eğitimler sonrasında istekli girişimcilerimize mentörlük desteği sunacağız. Bu atölyelerimize üretim yapma imkanı vereceğiz. Böylece proje ile kurulacak atölyelerimiz bir sosyal kooperatif olarak işletilecek ve buralarda sosyal girişim veya kooperatiflerin oluşturulması teşvik edilecek" dedi.



Projenin gençler için çok güzel bir kazanım olduğunu ifade en Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de hep birlikte her alanda daha güzel, daha büyük hizmetlere imza atacağız. Cumhurbaşkanımızın 'Gençler, unutmayın her milletin bir hedefi, davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır' şeklinde ifade ettiği o kutlu gaye uğrunda kendi bölgemizde kararlılıkla ve azimle çalışıyoruz. Projemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğirimize, Adanamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA