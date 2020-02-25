Yüreğir Oto Pazarı Pazar günü açılıyor

25.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:33

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Akıncınlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yerine Yüreğir Oto Pazarı açılıyor.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, araç alıp satmak isteyen tüm vatandaşları 1 Mart Pazar günü açılacak



Yüreğir Oto Pazarı'na davet etti. Kocaispir, "Oto pazarımız, her pazar günü hem esnafımızın ve vatandaşlarımızın hem de çevre ilçelerimizden gelen insanlarımızın hizmetinde olacak. Yüreğir Oto Pazarı, pazar günleri ilçemiz için önemli bir ticaret alanı olacak. Oto pazarımız sayesinde hemşehrilerimiz araç almak için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Oto pazarımız ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Yaklaşık 500 araç kapasiteli Yüreğir Oto Pazarı her pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ADANA

Kaynak: İHA