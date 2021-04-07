Yüreğir Muhtarlar Derneğinden Toroslar EDAŞ'a teşekkür ziyareti
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Yüreğir Muhtarlar Derneğinden Toroslar EDAŞ'a teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüreğir Muhtarlar Derneğinden Toroslar EDAŞ'a teşekkür ziyareti

Yüreğir Muhtarlar Derneği Başkanı Nurettin Ahmet Kırtay ve beraberindeki muhtarlardan oluşan heyet, bölgedeki çalışmalarından dolayı Toroslar EDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Yüreğir Muhtarlar Derneği Başkanı Nurettin Ahmet Kırtay ve beraberindeki muhtarlardan oluşan heyet, bölgedeki çalışmalarından dolayı Toroslar EDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı ve şirket yetkilileri, Yüreğir muhtarlarıyla şirketin Adana'daki genel müdürlüğünde bir araya gelerek, görev bölgelerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Şirket yetkilileri, kurulan güçlü iletişim ve iş birliği nedeniyle muhtarlara, heyette yer alan muhtarlar da Toroslar EDAŞ'ın sürdürdüğü çalışmalardan dolayı şirket yetkililerine teşekkür etti.

Muhtarlarla bölgede devam eden bakım, onarım ve yatırım konularında bilgiler paylaşan yetkililer, şirket tarafından sürdürülen çalışmaların müşterilere olan faydasının daha da artırılması noktasında, muhtarlardan gelen talep ve önerileri, saha çalışmalarında değerlendirmek üzere kaydetti.

Toroslar EDAŞ yetkilileri, operasyonel ve teknik süreçler tamamlandıkça söz konusu taleplerin hızla karşılandığına dikkati çekerek, elektriğin arzında en iyi hizmetin verilebilmesi amacıyla bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini, bu konuda iletişim kanallarının sonuna kadar açık tutulacağını vurguladı.

Toplantıya Yüreğir Muhtarlar Derneği Başkanı Nurettin Ahmet Kırtay'ın yanısıra Havutlu Mahallesi Muhtarı Yüksel Yükselenalev, Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özden ve 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Kenan Oslun katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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