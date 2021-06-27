Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
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Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu

Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Mehmet Boyloca, Antalya'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1. oldu.

Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Mehmet Boyloca, Antalya'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1. oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Antalya Kemer'de düzenlediği 11-12-13 yaş güreş şampiyonasına Yüreğir Belediyespor Kulübü antrenör Muammer Gümüşay yönetiminde 6 sporcu ile katıldı.

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olan Fatih Mehmet Boyloca, grekoromen stilde 78 kiloda finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yüreğir Belediyespor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Emir Eken ise serbest stilde derece yaparak Türkiye 5.'si oldu.

Türkiye şampiyonu olan Boyloca, "Yüreğir Belediyespor Kulübümüzün mensubu olarak 78 kiloda rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Bize her türlü desteği sağlayan Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Elde ettiği başarıdan dolayı Fatih Mehmet Boyloca'yı tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bize bu gururu, bu sevinci yaşatan başpehlivanımızı, müsabakalara katılan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu
Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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