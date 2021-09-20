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Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

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Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Su Oyun Parkı çocuklar, veliler ve muhtarların da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Su Oyun Parkı çocuklar, veliler ve muhtarların da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Köprülü Mahallesi Şehit Jandarma Er Rasim Şevik Kültür Parkı içerisinde yapılan Su Oyun Parkı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından hizmete açıldı. Çok sayıda çocuk ve ailelerin de katıldığı açılışta konuşan Başkan Kocaispir, " Adana'da yaz bitmez. Bilimsel veriler de gösteriyor ki artık iki mevsimli bir dünyada yaşıyoruz. Adana'nın sıcağında bu parklarımız çocuklarımız için yeni eğlence noktası olacak. İlk Su Oyun Parkı'mızı Köprülü mahallemizde açıyoruz. PTT Evleri ve Atakent mahallelerimizde çalışmaları devam eden 2 Su Oyun Parkı'mız daha var. Her geçen gün sayılarını artıracağız. Çocuklarımız burada diledikleri kadar, özgürce, gönüllerince eğlenip oynayacaklar" diye konuştu.

2 yılda toplam 21 yeni parkı hizmete açarak Yüreğir'deki yeşil alan miktarını artırdıklarına dikkat çeken Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize 21 adet yeni park kazandırdık. 22 mahallemiz içinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra eski parklarımızın da bakım onarımını yapıyor, yeniliyoruz. Yüreğir'de yeşil alan oranı her yeni parkımızla daha da artıyor" dedi.

Açılış yapılır yapılmaz Su Oyun Parkı'na hücum eden çocukların sevinci görülmeye değerdi. Açılışa getirdiği kızı Zehra ve oğlu Ömer ile birlikte çocukların eğlencesine katılan Başkan Kocaispir, çocuklar tarafından su tabancaları ile sırılsıklam ıslatıldı. Su parkında herhangi bir ücret ödemeden doyasıya eğlenen çocuklar hafta sonu unutulmaz bir gün yaşadı. - ADANA

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı

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Haber: Yüreğir'in ilk su oyun parkı açıldı - Haberler
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