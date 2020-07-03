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Yüreğir, Demirspor pankartları ile donatıldı

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2. sıraya yükselen Adana Demirspor'u tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'i Adana Demirspor pankartları ile donattırdı.

Yüreğir, Demirspor pankartları ile donatıldı
03.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:57

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından 2. sıraya yükselen Adana Demirspor'u tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'i Adana Demirspor pankartları ile donattırdı. Kendi elleri ile pankartları asan Kocaispir'e sporseverler kornalar ile destek oldu.

Adana Demirspor'un şampiyonluğa artık çok yakın olduğunu belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Buradan geri dönüş yok. Adana, Süper Lig'i hak ediyor. Şehrimize bu heyecanı yaşatan Adana Demirspor'umuzu kutluyorum" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından yaptığı 3 maçı da kazanan Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 54'e yükseltti. 57 puanlı lider Hatayspor'un ardından ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, 25 yılın ardından Süper Lig'e yükselme şansını artırarak Adanalılara büyük sevinç yaşattı.

Adana'nın Süper Lig'i hak ettiğini belirten Başkan Kocaispir, "Şehrimize bu heyecanı yaşatan Adana Demirspor'umuzu yürekten kutluyorum. Ben inanıyorum kalan son 3 maçı da alarak direk Süper Lig'e çıkacağız. Uzun zamandır Süper Lig'de bir takımımıız yok. Allah'ın izni ile buradan geri dönüş yok. Son 3 maçımız. Bu hafta Altay maçımız var orada olacağız yine. Biz de Yüreğirimizin bütün sokaklarını, caddelerini Adana Demirsporumuza destek pankartları ile donattık. O sene bu sene diyor, bu yıl Süper Lig'e çıkıyoruz inşallah" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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