Yüreğir'de yol yapım çalışmaları devam ediyor Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan ve Sazak mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Yüreğir'in her alanında hassas ve özenli çalışmalar uyguladıklarını belirten Kocaispir, ilçede yol sorunun kalmaması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA