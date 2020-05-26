Yüreğir'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
26.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:50
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yenidoğan ve Sazak mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.
Yüreğir'in her alanında hassas ve özenli çalışmalar uyguladıklarını belirten Kocaispir, ilçede yol sorunun kalmaması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA