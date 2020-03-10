Yüreğir'de yol hamlesi başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yüreğir'de yol hamlesi başladı - Haber
Fen İşleri Müdürlüğü, Yüreğir, Güncel

Yüreğir'de yol hamlesi başladı

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:17
Yüreğir'de yol hamlesi başladı

Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler bir taraftan sokaklarda sıcak asfalt çalışması yaparken, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor. 2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir'in yollarını yeniliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekipler imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Yakın zamanda Havutlu, Güveloğlu, Cine, Yerdelen, Irmakbaşı, Akdeniz, Yenidoğan, İncirlik Cumhuriyet, Güzelevler mahallelerinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.


Gümüşyazı Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda olduğu gibi yol çalışmalarımızda da büyük mesafe kat ettik. Yaklaşık 1 yılda yama ve kaplama dahil 50 bin ton sıcak asfalt, 10 bin ton stabilize yol çalışması yaptık. Gümüşyazı Mahallemizde sokaklarımızın tamamını asfaltladık. Biliyorsunuz ana cadde, bulvar ve kırsal mahalle bağlantı yolları Büyükşehir belediyesi yetki ve görev alanında. Biz ilçe belediyesi olarak belirli bir program dahilinde sorumluluk alanımız olan sokaklarımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesai kavramı tanımaksızın, gece gündüz demeden, hafta sonları da dahil olmak üzere çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Haber
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Podolski Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: Yüreğir'de yol hamlesi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:25:41. #1.15#