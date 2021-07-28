Yüreğir'de yaz spor okuluna yoğun ilgi

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 16 branşta 4 bin 500 çocuk ve gencin 41 merkezde gördüğü eğitimlerde 65 uzman eğitmen görev yapıyor.

6-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik Cimnastik, Yüzme, Badminton, Tenis, Futbol, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Bocce, Güreş, Satranç, Muaythai ve Okçuluktan oluşan 16 branşta verilen eğitimlerde 65 uzman eğitmen görev alıyor. Yüreğir genelinde 41 merkezde verilen spor kurslarında 4 bin 500 çocuk ve genç değişik branşlarda eğitim görüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çocukları bir spor dalıyla tanıştırmak istediklerini ifade ederek, "Yaz okullarındaki temel amaç, çocukların eğlenerek vakit geçirip sosyalleşebileceği oyunlar oynayarak çeşitli spor dallarını öğrenmelerini ve hangi spor dalında yetenekleri varsa o branşa yönelmelerine yardımcı olmaktır.. Bunun yanı sıra evlatlarımız yaz tatilini sağlık, sıhhatle eğlenerek mutlu bir şekilde oyunlarla geçirsin istiyoruz. Bu kurslar sayesinde birçok gencimizin gizli yeteneklerinin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Şartları sonuna kadar zorlayarak kurslara katılmak isteyen hiçbir çocuğu geri çevirmemeye çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, kış döneminde de bu kursların birçoğunu kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yaz spor okulları ve kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilirler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı