Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor
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Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor

Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediyesinin 16 branşta düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları başlıyor.

Yüreğir Belediyesinin 16 branşta düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları başlıyor. Spor tesislerinde daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla uygulanan Yaz Spor Okulları yaz dönemi kayıtları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri için uzman antrenörler nezaretinde aynı anda binlerce çocuğa ve gence hizmet verecek şekilde planlandı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi ve Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa'da kayıtları devam eden spor okullarında 6-15 yaş arası çocuk ve gençler; Jimnastik, Yüzme, Badminton, Tenis, Futbol, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Bocce, Güreş, Satranç, Muaythai ve Okçuluk branşlarından ücretsiz olarak faydalanacak.

Gençleri ve çocukları yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızı, gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda sporla buluşturuyoruz. Başarılı olan genç yeteneklerimizi de Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarımıza bekliyorum" dedi.

Yaz spor okulları ve kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilirler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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