Yüreğir'de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Pandemi süreci ile birlikte son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Pandemi süreci ile birlikte son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Başlatılan ücretsiz psikolojik danışmanlık uygulaması kapsamında salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün başvuruda bulunan ailelere ve bireylere, çocuk, ergen, yetişkin danışmanlığı, grup ve aile terapisi desteği sağlanıyor.

Uzman Psikolog Nur Aydoğan tarafından gerçekleştirilen terapi seansları 30 dakika sürüyor. Görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak ortalama 6 seans olarak planlanıyor. Seans sayısı duruma göre değişebiliyor. Endişe, stres, sürekli moral bozukluğu ve üzüntü hali, kurtulmak istenen alışkanlık veya davranışlar, uyum sorunu, öfke, yalnızlık gibi sorunlar yaşayan, kendisini daha iyi tanımak isteyen kişiler, psikolojik destekle önemli fayda görüyor. Gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirmeler yapılıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Sağlıklı birey kavramı sadece bedenen değil ruhen de sağlıklı olmak anlamını taşıyor. Ücretsiz psikolojik danışmanlık uygulamamızla özellikle pandemi süreci ve hayatın olağan akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan kardeşlerimize destek olmayı hedefliyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu bir Yüreğir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturabiliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı