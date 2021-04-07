Yüreğir'de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüreğir'de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüreğir'de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Pandemi süreci ile birlikte son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Pandemi süreci ile birlikte son yıllarda giderek artan psikolojik ve aile içi sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması konusunda bireyleri desteklemeyi amaçlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Başlatılan ücretsiz psikolojik danışmanlık uygulaması kapsamında salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün başvuruda bulunan ailelere ve bireylere, çocuk, ergen, yetişkin danışmanlığı, grup ve aile terapisi desteği sağlanıyor.

Uzman Psikolog Nur Aydoğan tarafından gerçekleştirilen terapi seansları 30 dakika sürüyor. Görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak ortalama 6 seans olarak planlanıyor. Seans sayısı duruma göre değişebiliyor. Endişe, stres, sürekli moral bozukluğu ve üzüntü hali, kurtulmak istenen alışkanlık veya davranışlar, uyum sorunu, öfke, yalnızlık gibi sorunlar yaşayan, kendisini daha iyi tanımak isteyen kişiler, psikolojik destekle önemli fayda görüyor. Gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirmeler yapılıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Sağlıklı birey kavramı sadece bedenen değil ruhen de sağlıklı olmak anlamını taşıyor. Ücretsiz psikolojik danışmanlık uygulamamızla özellikle pandemi süreci ve hayatın olağan akışında ortaya çıkabilecek problemlerle baş etmekte zorluk yaşayan kardeşlerimize destek olmayı hedefliyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu bir Yüreğir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesinin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturabiliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Dilan Çıtak Burak Deniz
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüreğir'de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:11:22. #1.16#
title