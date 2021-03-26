Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu

Yüreğir Belediyesi, Tapu Müdürlüğüne rayiç bedeli görme yetkisi verdi.

Yüreğir Belediyesi, Tapu Müdürlüğüne rayiç bedeli görme yetkisi verdi. Vatandaşlar artık rayiç bedel sorgulamak için belediyeye gelmek zorunda kalmayacak.

Taşınmaz bir malın, güncel piyasa şartlarında arz-talep dengelerine göre yıllar arasında değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denmekte. Arsa, konut gibi taşınmaz mallara sahip olan kişiler özellikle bu mallar için yapacakları satış işlemlerinde gerekli olan ve önem teşkil eden bir unsur olan rayiç bedel sorgulama ve taşınmaza ait borç ödemesi için tapudan önce belediyeye gelmek zorunda kalıyordu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile 'Kent Bilgi Sistemi' kapsamında Yüreğir Tapu Müdürlüğüne mükelleflerinin beyan bilgileri ve bu beyanlara ait borç bilgilerini gösterir bir yazılım geliştiren Bilgi İşlem Müdürlüğü, sistemi uygulamaya koydu.

Böylece vatandaşlar belediyeye gelmeden direk Tapu Müdürlüğüne giderek gayrimenkullerinin rayiç bedelini öğrenebilecek ve işlem yapabilecek, Tapu Müdürlüğü de belediyeye borcu olan mükellefleri sistemden görüp belediyenin ödeme sistemine yönlendirme yapabilecek.

"ebelediye.yuregir.bel.tr" adresinden elektronik ortamda da borçlarını ödeyebilecek olan mükellefler hem zaman hem de ekonomik olarak tasarruf sağlamış olacaklar. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüreğir'de rayiç bedel sorgusu için tapuya gitmek yeterli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:54:07. #1.15#
title