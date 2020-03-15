Yüreğir'de korona seferberliği Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadele başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı mücadele başlatıldı. Yüreğir'in dört bir yanı 15 ayrı özel sağlık ekip tarafından dezenfektanlar ile ilaçlanıyor.



Yüreğir Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki dezenfektan çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ekolojik ve çevreci ilaçlar kullanılıyor. İbadethaneler için kullanılan ürünler alkol ve aldehit bazlı ürünler içermiyor. Pazar yerleri ve caddeler klor etken maddeli ürünler ile dezenfekte ediliyor.



İlaçlama çalışmalarına okul, cami, kahvehane, muhtarlıklar ve halkın ortak kullanım alanlarından başlanıldığını belirten Başkan Kocaispir, "Korona virüs salgını maalesef tüm dünyada hayatı olumsuz etkiliyor. Devletimizin aldığı önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bu salgından dünyada en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları ve ortak kullanım noktalarını, konusunda uzman ekiplerden destek alarak dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi



Sağlık Bakanlığının uyarılarının önemle dikkate alınması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir, "Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde hijyen odaklı çalışmalara ağırlık verdik. Korona virüsü tehlikesine karşı, ilgili kurumlarla koordineli olarak gerekli önlemler almaya devam edeceğiz. Temizlik çalışmalarımız sürecek. Salgından korunma amacı ile ekipleriniz ayrıca bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor. Vatandaşlarımızdan bu dönemde hijyen kurallarına azami özen göstermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA