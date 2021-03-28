Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi

Yüreğir'de elektrik sorununu ortadan kaldıracak adımlar atıldı.

Yüreğir'de elektrik sorununu ortadan kaldıracak adımlar atıldı. Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa, kesintisiz elektrik hizmeti için işbirliğine gitti.

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa arasında yapılacak işbirliği sayesinde ilçede elektrikten kaynaklı sorunlar ortadan kalkacak. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle Yüreğir'in elektrik sorunlarını, yapılacak elektrik tesisi yatırımlarını ve taleplerini görüştü. Kocaispir, "Yüreğir'de elektrik kesintilerini ortadan kaldıracak olan yeni trafoların sağlıklı bir şekilde kurulması için bütün imkanları kullanacağız" dedi.

Kurmaylarıyla birlikte Enerjisa'yı ziyaret eden Başkan Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı ve ekibiyle bir araya gelerek, şirketin ilçede yapmayı planladığı yatırımlar konusunda atılacak adımları değerlendirdi. Yapılan görüşmede Enerjisa yetkilileri 2021-2022 yılında yapacakları yatırımlarla ilgili sunum yaptılar ve projeler üzerinde görüşmeler yapıldı.

Sokak sağlıklaştırması

Yüreğir'in çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Kocaispir, ilçede sokak sağlıklaştırma çalışmalarını her mahallede yapmaya çalıştıklarını, çok yakın tarihte Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu'ndaki sokak sağlıklaştırması çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılacağını vurguladı. Enerjisa'ya sokak çalışmalarındaki destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Kocaispir, çok verimli bir toplantı olduğunu, görüşmelerin belirli aralıklarla devamlı olacağını ifade etti.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı, Adana Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu, Yapım İşleri Müdürü Mehmet Sami İşçi, Kamulaştırma Müdürü Hacı Ali Büyükyılmaz ve Yatırım İşleri Müdürü Recep Gön'den Yüreğir'de kurumlarınca gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kocaispir, yapılacak çalışmalarda işbirliğinin önemine vurgu yaptı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı