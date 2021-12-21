Yüreğir'de ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde yetim çocuklara giysi ve gıda yardımı yapıldı.

Yüreğir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Adana şubesi iş birliğinde ilçede yaşayan 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yetimlerin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Programa Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan ile yetkililer katıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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