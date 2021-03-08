Yüreğir'de "Girişimcilik Kursu" 15 Mart'ta başlıyor
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Yüreğir'de "Girişimcilik Kursu" 15 Mart'ta başlıyor

08.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:36
Yüreğir'de

Yüreğir Belediyesi'nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazanarak hayata geçirilen 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' 15 Mart'ta girişimci adaylarına kapılarını açıyor.

Yüreğir Belediyesi'nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazanarak hayata geçirilen 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' 15 Mart'ta girişimci adaylarına kapılarını açıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde faaliyet göstermeye başlayan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi ilçede dezavantajlı durumdaki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri verecek.

Mutfak, tekstil, seramik üretim ve tasarım atölyelerinin yer aldığı merkezde gençlere ve kadınlara sosyal girişim ve sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler verilerek, iş piyasasında ihtiyaç duyacakları sosyal girişimcilik becerilerini kazanmaları sağlanacak.

15 Mart'ta ders başı yapacak girişimci adayları için başvurular devam ediyor. 'Sosyal Girişimcilik' eğitimlerine, bölgesinde tespit ettiği bir ihtiyacı girişime çevirmek isteyen tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecekler.

Kurslara katılan girişimci adaylarına atölyelerde verilecek eğitimler sonrasında mentörlük desteği de sunulacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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