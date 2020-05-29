Yüreğir'de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade verildi Cuma namazı öncesinde cami ve alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Cuma namazı öncesinde cami ve alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı. Cuma namazını Akıncılar Kapalı Semt Pazarı alanında mahalle sakinleri ile kılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, uzun zaman sonra camilerde ilk cuma namazını kıldıklarını kaydetti. Belirlenen alanlarda namaz kılmaya gelen vatandaşlara 15 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıttıklarını ifade eden Kocaispir, cami ve alanlara girmeden önce ekiplerinin vatandaşların ateşini ölçtüğünü belirtti. Kocaispir, bu süreçten sonra da tedbiri elden bırakmayacaklarını aktardı. Kaynak: AA