Yüreğir'de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade verildi
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Yüreğir'de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade verildi

Cuma namazı öncesinde cami ve alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Yüreğir'de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade verildi
29.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:51

Cuma namazı öncesinde cami ve alanlarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapan Yüreğir Belediyesi ekipleri, cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.

Cuma namazını Akıncılar Kapalı Semt Pazarı alanında mahalle sakinleri

ile kılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, uzun zaman sonra camilerde ilk cuma namazını kıldıklarını kaydetti.

Belirlenen alanlarda namaz kılmaya gelen vatandaşlara 15 bin tek kullanımlık seccade ve maske dağıttıklarını ifade eden Kocaispir, cami ve alanlara girmeden önce ekiplerinin vatandaşların ateşini ölçtüğünü belirtti.

Kocaispir, bu süreçten sonra da tedbiri elden bırakmayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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