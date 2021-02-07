Yüreğir Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi"ne destek
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Yüreğir Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi"ne destek

07.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:38
Yüreğir Belediyesinden

Adana'da Yüreğir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki 20 bölgeye mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı.

Adana'da Yüreğir Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki 20 bölgeye mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde ilçenin farklı yerlerine 20 mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için hazırlanan çevre dostu mobil Atık Getirme Merkezleriyle çöpler kaynağında ayrıştırılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kağıt, pil, metal, cam, bitkisel atık yağ, plastik, elektrikli ve elektronik atıkları bu merkezlerimizde toplayacağız. Bu sayede hemşehrilerimizin hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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