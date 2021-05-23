Yüreğir Belediyesinden polislik sınavına hazırlananlara ücretsiz kurs
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Yüreğir Belediyesinden polislik sınavına hazırlananlara ücretsiz kurs

Yüreğir Belediyesinden polislik sınavına hazırlananlara ücretsiz kurs
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlık kursu devam ediyor.

Yüreğir Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlık kursu devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kursiyerler, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda kurulan parkurlarda uzman antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınavlara hazırlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sınav öncesi polis olma hayaline kavuşmak için ter döken gençleri ziyaret ederek başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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