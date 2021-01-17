Yüreğir Belediyesinden polislik sınavına hazırlananlara ücretsiz kurs

Yüreğir Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlık kursu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz kursun, Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde verildiği belirtildi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta, adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, kursiyerlerin HES kodu ile kursa başvurabildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun