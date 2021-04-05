Yüreğir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs
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Yüreğir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Yüreğir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs

Yüreğir Belediyesince POMEM sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz özel yetenek kursu açıldı.

Yüreğir Belediyesince POMEM sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz özel yetenek kursu açıldı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, her zaman öğrencilerin yanlarında duracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor Kompleksimizde şu an 240 adayımız yoğun bir tempo ile seanslar halinde haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürüyor. POMEM hazırlık kursumuza ilgi oldukça yoğun. Yeni taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Benzer kurslarımız devam edecek. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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