Yüreğir Belediyesinden her gün 2 bin 511 kişiye sıcak yemek

Yüreğir Belediyesince her gün 2 bin 511 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Yüreğir Belediyesince her gün 2 bin 511 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşevinde gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, 65 yaş üzeri yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evinde yemek yapamayan ailelere teslim ediliyor.

Yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üzeri bireylere, yatalak ve toplumdaki dezavantajlı gruplara sıcak yemek dağıtımı yapan belediye, aşevi ile ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor.

Yüreğir Belediyesi aşevinden her gün 2 bin 511 kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Özenle hazırlanan yemekler araçlarla özel kıyafetli ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine

ulaştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven