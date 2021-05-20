Yüreğir Belediyesinden dere temizliği
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Yüreğir Belediyesinden dere temizliği

Yüreğir Belediyesinden dere temizliği
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi'nde temizlik çalışması yaptı.

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi'nde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi'ni temizledi.

Derede temizlik çalışmasının yanı sıra peyzaj, bakım ve onarım çalışması da gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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