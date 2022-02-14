Yüreğir Belediyesinden 14 Şubat'ta 14 nikah - Haberler
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Yüreğir Belediyesinden 14 Şubat'ta 14 nikah

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Yüreğir Belediyesinden 14 Şubat'ta 14 nikah

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 14 çiftin nikahı, Yüreğir Belediyesi Nikah Salonu'nda, Belediye Başkanı Kocaispir tarafından kıyıldı.

Kocaispir, 14 Şubat'ta nikah salonunda yoğunluk yaşandığını belirterek, nikahını kıydığı çiftlere mutluluklar diledi.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

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