Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi
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Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi

Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

'Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'ne katılan Yüreğir Belediyesi, kültürevlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

'Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'ne katılan Yüreğir Belediyesi, kültürevlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Cam füzyon, cam boncuk, cam işleme, çini, seramik eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yüreğir Belediyesi standını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, canlı performans alevle boncuk yapımı etkinliğine katılarak eğitmenlerden cam yapım teknikleri hakkında bilgi aldı.

Yüreğir Belediyesi'nin standını ziyaret edenler arasında MasterChef programının sevilen yüzlerinden Somer Şef de vardı. Sergiyi gezen Somer Sivrioğlu, hem renkli çubuklarla alevle boncuk yaparak el becerilerini sergiledi hem de hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımıza çok yoğun bir ilgi var, tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. 18 Haziran'a kadar standımız açık olacak. Bütün vatandaşlarımızı her biri yetenekli ellerin emekleri ile hazırlanan göz nuru ürünleri görmeye davet ediyorum" dedi. - ADANA

Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi
Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi
Yüreğir Belediyesi standına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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