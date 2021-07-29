Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
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Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş eğitimi gören 2 sporcu milli takım kampına davet edildi.

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nde güreş eğitimi gören 2 sporcu milli takım kampına davet edildi.

5 yaşından buyana Yüreğir Belediyesi Spor Kulübünde eğitim gören 2010 doğumlu Fatih Mehmet Boyloca ve Emir Eken İzmir'de milli takım kampına davet edildiler. Geleceğin Rıza Kayaalp'ı gözüyle bakılan Minikler Grekoromen Başpehlivanı ve serbest stilde Türkiye 2.cisi Fatih Mehmet Boyloca şimdiden birçok kulübün listesine girmiş durumda.

Emir Eken ise Türkiye 5.cisi. İzmir Milli Takım kampına sıkletinde Türkiye'nin en iyi 5 sporcusu davet edildi. Milli takım heyeti 15 gün boyunca en iyi sporcuları belirleyecekler. Boyloca ve Eken milli takım için Cuma günü yola çıkıyor.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Amatör sporcu sayısını artırıp çocuklarımızı spora yönlendirebilirsek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzak tutarız. Bunun için de çocuklarımızın spor yapması gerektiğini, sporun hangi dalı olursa olsun sporla ilgilenmelerini sağlamalıyız. Bunun için Yüreğir'de spor yapacak alanları ve tesis sayısını artırıyoruz. Birçok spor dalında konusunda uzman eğitmenlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetindeyiz Milli takım seçmelerine giden çocuklarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 güreşçiye milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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