Yüreğir Belediyesi'nin hesabından 792 bin lira vurgun yapan memur tutuklandı
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Yüreğir Belediyesi'nin hesabından 792 bin lira vurgun yapan memur tutuklandı

27.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:55
Yüreğir Belediyesi'nin hesabından 792 bin lira vurgun yapan memur tutuklandı

ADANA'da Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli memur Ömer Sevinç'in usulsüz yollarla belediye hesabından 3 kişinin hesabına 792 bin 841 lira 94 kuruş para aktardığı ortaya çıktı.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli memur Ömer Sevinç'in usulsüz yollarla belediye hesabından 3 kişinin hesabına 792 bin 841 lira 94 kuruş para aktardığı ortaya çıktı. Belediye yönetiminin usulsüzlüğü fark etmesiyle açığa çıkan olayın ardından Ömür Sevinç, memurluktan menedilerek gözaltına alındı. Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bir süre önce ilçe belediyesinin bilgi işlem sisteminin değişmesinden dolayı verilerin tekrar kontrol edilmesini istedi. Başkan Kocaispir'in talimatı üzerine belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü ekipleri verileri gözden geçirdi. Kontroller sırasında 2009 yılında Havutlu Belediyesi'nden Yüreğir'e geçiş yapan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli memur Ömer Sevinç'in bir süre önce Celil Y., Devrim Ç. ve Mustafa B. isimli şüphelilerin hesaplarına belediye bünyesinden 792 bin 841 lira 94 kuruş karşılıksız para aktardığı ortaya çıktı. Bu ödemelerin usulsüz olduğunu tespit eden ekipler, durumu Kocaispir'e bildirdi. Başkan Kocaispir'in onayı sonrası Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Sevinç hakkında soruşturma başlattı. Teftiş Kurulu Müdürlüğü, yaptığı soruşturma sonunda 'devlet memurluğundan çıkarılma cezası' alan Ömür Sevinç ile hesaplarına para aktardığı 3 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'görevi kötüye kullanma, nitelikli zimmet, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

250 BİN TL'Yİ İADE ETMİŞYüreğir Belediyesi'nin yaptığı yazılı açıklamada, usulsüz yollarla başka kişilerin hesaplarına aktardığı paranın 250 bin lirasını Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne iade eden Ömür Sevinç'in para gönderdiği kişilere kalan miktarı tahsil edebilmek adına icra takibi başlatıldığı duyuruldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yüreğir Belediyesi'nin hesabından 792 bin lira vurgun yapan memur tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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