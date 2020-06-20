Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'
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Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'

Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri' ADANA'da Yüreğir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar için 'Arabada Sinema Günleri' başladı.

Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'
20.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:17


Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olması nedeniyle vatandaşlar için 'Arabada Sinema Günleri' başladı.
Yüreğir Belediyesi, salgın süresince evlerine kapan vatandaşlara moral vermek için Millet Bahçesi'nde 'Arabada Sinema Günleri'ne başladı. Araçlarıyla Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak, patlamış mısır, çekirdek, gazoz ve meyan kökü şerbeti ikram etti.
Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Silopi'de şehit düşen polis memuru Hilmi Bardakçı'nın oğlu Talha Bardakçı ile yürüme engelli genç Berfin Toka'yı makam aracını yollatarak evlerinden aldırdı. Şehit çocuğu Talha Bardakçı ve yürüme engelli Berfin Toka, Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte makam aracında film izledi.
'PANDEMİ OLMASAYDI, YAZLIK SİNEMA OLACAKTI'
Adana'da bir ilkin yaşandığını anlatan Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şöyle konuştu
Arabada sinema günlerini başlatıyoruz. Millet Bahçemizin otoparkında stantlar kuruldu. İnşallah hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Berfin ve Talha bugün bizim misafirimiz. Onları makam aracımızla evlerinden aldık. Onların da güzel günde mutluluğumuza, keyfimize ortak olmalarını istedik. Tüm Adanalılar için keyifli bir seyir olur bugün. Sinemaya çok meraklıyım, gençliğimden beri seven birisiyim. Uzun zamandır böyle bir fikrimiz vardı. Aslında bu yaz pandemi olmasaydı yazlık sinema günlerini başlatacaktık Adana'da. Adana yazlık sinemaları ile meşhur bir ilimiz sıcak günlerde. Fakat bunu başaramayınca pandemi gününde bu şekilde telafi ettik. Arabada sosyal mesafeye dikkat ederek daha rahat olacağını düşündük. İnşallah bu pandemi sürecini atlattığımızda klasik yazlık sinema günlerini de Yüreğir'de başlatmak istiyoruz.
'ÇOK KIYMETLİ'
Arabada sinema gününe eşi ile birlikte gelen AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, etkinlikten dolayı Yüreğir Belediyesi'ni tebrik etti. Sosyal belediyecilik anlamında AK Parti belediyelerinin her zaman öncülük yaptığını anlatan Ay, Pandemi süresince evlerinde zaman geçiren vatandaşlarımızın moral bulması için bu etkinlik çok anlamlı ve kıymetli. Bu etkinlikten dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.
Pandemi süresince sinemaya gidemediklerini anlatan vatandaşlar ise bu etkinliği düzenlediği için Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. Arabada Sinema Günleri kapsamında Cumartesi günü Müslüm, Pazar günü ise Ayla filminin gösterileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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