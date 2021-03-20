Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'
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Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'

20.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:28
Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'

Adana'da Yüreğir Belediyesi, yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Millet Bahçesi'nde kuracağı dev ekranlarda yayınlayacak.

Adana'da Yüreğir Belediyesi, yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Millet Bahçesi'nde kuracağı dev ekranlarda yayınlayacak.

Yüreğir Belediyesi daha önce korona virüs kısıtlamaları nedeniyle zor bir süreç yaşayan vatandaşlar için Millet Bahçesi'nde 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği düzenlemiş, ses getiren etkinlik çok beğenilmişti.

Bu kez hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Yüreğir Millet Bahçesi'nde kuracakları dev ekranlarda yayınlayacaklarını duyuran Yüreğir Belediyesi, sporseverlere sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile çağrı yaptı.

Ses arabanın içerisinde olacak

Tıpkı 'Arabada Sinema Keyfi'nde olduğu gibi maçı dev ekranlarda izlemek isteyen sporseverler etkinliğe araçları ile katılabilecekler. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araçlarından inmeden dev ekranlardan maçı izleme şansına sahip olacak Adanalılar, maç esnasında yapılacak frekans duyurusu ile maçın sesini araçlarındaki radyolardan duyacaklar.

Adanalıları 'Arabada Derbi Keyfi'ne davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimiz de zaten kendi araçlarında olacaklar. Hafta sonu için güzel bir etkinlik olacak. İyi olan kazansın. Tüm Adanalıları arabada derbi heyecanını yaşamaya davet ediyorum" dedi. - ADANA

Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'
Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'
Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Derbi Keyfi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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