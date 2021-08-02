Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti

Yüreğir Belediyesi Yüreğir Arama Kurtarma Ekipleri (YAKUT) Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olmak amacıyla 1 tanker ile birlikte Manavgat'a gittiler.

Yüreğir Belediyesi Yüreğir Arama Kurtarma Ekipleri (YAKUT) Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olmak amacıyla 1 tanker ile birlikte Manavgat'a gittiler.

Daha önce Kozan, Aladağ, Yüreğir ve Kadirli yangınlarında aktif olarak katılıp yangın söndürmeye destek olan Yüreğir Belediyesi iş makinaları ve Yüreğir Arama Kurtarma ekibi, Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olacak.

Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınların ormanların yanmasına sebep olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Zaman bir ve beraber olma zamanıdır. Bir ve beraber olduğumuz sürece bütün sıkıntıları aşarız. Bu amaçla bizden kim yardım ve destek isterse her zaman yardıma koşmaya hazırız. Ekiplerimiz bölgemizde çıkan yangınlara aktif olarak katılarak söndürülmesine destek olmuşlardır. Şimdi ise Manavgat'talar. Oradaki söndürme çalışmalarına ve vatandaşlara yardıma lojistik destek vermeye gittiler. Vatanımızın her karış toprağından bize ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz birlik ve beraberlik ile bütün sıkıntıların üzerinden gelecektir" dedi.

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve su tankeri Manavgat'a giderek yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye başladılar. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı