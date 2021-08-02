Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti

Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi Yüreğir Arama Kurtarma Ekipleri (YAKUT) Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olmak amacıyla 1 tanker ile birlikte Manavgat'a gittiler.

Yüreğir Belediyesi Yüreğir Arama Kurtarma Ekipleri (YAKUT) Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olmak amacıyla 1 tanker ile birlikte Manavgat'a gittiler.

Daha önce Kozan, Aladağ, Yüreğir ve Kadirli yangınlarında aktif olarak katılıp yangın söndürmeye destek olan Yüreğir Belediyesi iş makinaları ve Yüreğir Arama Kurtarma ekibi, Manavgat'ta devam eden yangınların söndürülmesine destek olacak.

Ülkenin birçok noktasında çıkan yangınların ormanların yanmasına sebep olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Zaman bir ve beraber olma zamanıdır. Bir ve beraber olduğumuz sürece bütün sıkıntıları aşarız. Bu amaçla bizden kim yardım ve destek isterse her zaman yardıma koşmaya hazırız. Ekiplerimiz bölgemizde çıkan yangınlara aktif olarak katılarak söndürülmesine destek olmuşlardır. Şimdi ise Manavgat'talar. Oradaki söndürme çalışmalarına ve vatandaşlara yardıma lojistik destek vermeye gittiler. Vatanımızın her karış toprağından bize ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz birlik ve beraberlik ile bütün sıkıntıların üzerinden gelecektir" dedi.

Yüreğir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ve su tankeri Manavgat'a giderek yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye başladılar. - ADANA

Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti
Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti
Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Yusuf Güney Diana Spencer Burcu Biricik
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüreğir Belediyesi Manavgat'a yardıma gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:40:05. #1.16#

title